«Ангелом ушла на небеса»: погибшей в Донецке десятилетней девочке посвятили стихи
Погибшей в Донецке десятилетней девочке посвятили стихи
Фото, видео: Depositphotos / OlyaSolodenko
Потрясенная страшной трагедией в ДНР журналистка Алена Морозова не могла сдержать чувств: о жестокости националистов должен знать весь мир.
Журналистка Алена Морозова написала стихи в память о десятилетней девочке из Донецка, которую прилетевший снаряд разорвал на части.
В своем произведении Морозова подчеркивает, что погибший ребенок восемь из десяти прожитых лет провел в условиях вечной стрельбы и нападений боевиков. Но даже при такой жизни девочка была счастлива — играла с друзьями в саду у дома, любила маму, занималась танцами в местной студии. В одну секунду ее жизнь оборвалась, а списке «ангелов» появилось новое имя.
«Десять, десять, десять лет.
Значит, ей было всего два,
Когда в Донбасс пришла война.
Ангелом ушла на небеса.
Девочка, которой было два.
Восемь лет ходила по земле,
Бегала с подружкой во дворе,
Маме улыбалась.
И жила.
Десять лет счастливых прожила,
Восемь из которых — на войне.
Десять, десять, десять лет.
В списке ангелов — простое имя Ника.
В этот знойный день войны,
Не живет теперь,
А видит только сны», — выразила чувства женщина.
Накануне Вооруженные силы Украины пустили по жилым районам Донецка 15 снарядом калибром 155 миллиметров. Один из снарядов прилетел в десятилетнюю девочку. Все произошло на глазах у матери ребенка, позднее тело увидели дедушка с бабушкой.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Главной целью глава страны назвал денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также спасение граждан от геноцида.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях трагедии, которыми поделилась бабушка убитой снарядом девочки.