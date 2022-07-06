«Ангелом ушла на небеса»: погибшей в Донецке десятилетней девочке посвятили стихи

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Потрясенная страшной трагедией в ДНР журналистка Алена Морозова не могла сдержать чувств: о жестокости националистов должен знать весь мир.

Журналистка Алена Морозова написала стихи в память о десятилетней девочке из Донецка, которую прилетевший снаряд разорвал на части.

В своем произведении Морозова подчеркивает, что погибший ребенок восемь из десяти прожитых лет провел в условиях вечной стрельбы и нападений боевиков. Но даже при такой жизни девочка была счастлива — играла с друзьями в саду у дома, любила маму, занималась танцами в местной студии. В одну секунду ее жизнь оборвалась, а списке «ангелов» появилось новое имя.

«Десять, десять, десять лет.

Значит, ей было всего два,

Когда в Донбасс пришла война.

Ангелом ушла на небеса.

Девочка, которой было два.

Восемь лет ходила по земле,

Бегала с подружкой во дворе,

Маме улыбалась.

И жила.

Десять лет счастливых прожила,

Восемь из которых — на войне.

Десять, десять, десять лет.

В списке ангелов — простое имя Ника.

В этот знойный день войны,

Не живет теперь,

А видит только сны», — выразила чувства женщина.

Накануне Вооруженные силы Украины пустили по жилым районам Донецка 15 снарядом калибром 155 миллиметров. Один из снарядов прилетел в десятилетнюю девочку. Все произошло на глазах у матери ребенка, позднее тело увидели дедушка с бабушкой.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Главной целью глава страны назвал денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также спасение граждан от геноцида.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях трагедии, которыми поделилась бабушка убитой снарядом девочки.