Варшавер о конфликте с дочкой Захарова: «Дискредитирует память великого отца!»

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Захарова подала иск в суд о присвоении авторских прав на спектакли отца. Художественный руководитель «Ленкома» потребовал возбудить уголовное дело о клевете о нем и обстановке в культурном учреждении.

Конфликт между художественным руководителем театра «Ленком» Марком Варшавером и дочерью покойного режиссера Марка Захарова с каждым днем лишь усугубляется. Недавнее интервью Александры Захаровой, в котором она обвиняет Варшавера в том, что он ждал смерти ее отца, возмутило руководителя культурного учреждения. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru он ответил на все обвинения.

Дружба Варшавера и Захарова

В последнем интервью Захарова опровергала информацию о том, что Варшавер был другом ее отца. По ее словам, новый руководитель не так тесно общался с Захаровым и не был вхож в их семью. Но Варшавер уверен — 40 лет знакомства так или иначе сплотили их.

«Мы встречались с ним каждый день, если не в кабинете, то у него или у меня дома. Это не значит, что мы сидели, общались, выпивали, „обсуждали Достоевского“. Мы обсуждали наши нормальные театральные отношения, те проблемы, которые необходимо решать. И на все приемы Марка Анатольевича, связанные с днями рождениями, праздниками, я был приглашен со своей супругой», — отметил Варшавер.

Ждал ли смерти Захарова?

Варшавер не просто считал другом Захарова, но и родственником. И делал все возможное, чтобы в трудных жизненных ситуациях помочь. Так, в 1990-х годах он при содействии мэра Москвы Юрия Лужкова отправил именитого режиссера на лечение в Германию. Именно благодаря той операции, он прожил еще не один десяток лет.

«За несколько дней до смерти звонил мне и говорил: «Марк Борисович, заберите меня из больницы, я хочу на сцену, хочу репетировать», — вспомнил Варшавер.

Артем Геодакян / ТАСС

Потому Варшавер возмущен словами дочери режиссера о том, что он ожидал его смерти, чтобы занять пост. Ведь после кончины Захарова его дочка сама просила назначить новым художественным руководителем Варшавера.

«Когда меня назначили руководителем, Александра Марковна пошла по высоким кабинетам и стала говорить: «Уберите Варшавера, он загубил театр. Театр у нас сегодня ниже плинтуса», — добавил он.

Кому принадлежат авторские права на спектакли Захарова?

В желании владеть авторскими правами на спектакли отца Захарова подала иск в Тверской суд Москвы. Она считает, что театр не мог без ее согласия восстанавливать спектакль Захарова «Поминальная молитва». Но Варшавер утверждает — режиссер еще при жизни продавал авторские права продюсерам.

«Он получал сумму, которой был доволен. Вероятно, и она была довольна. Александра Марковна возмущается, на каком основании, без ее разрешения, восстановили „Поминальную молитву“ — это уже совсем бред. Я придумал восстановить этот спектакль еще при жизни Захарова, лет за 7-8 до его ухода», — отметил Варшавер.

Шатающиеся в туалетах унитазы

Помимо авторских прав на спектакли и обстановке в театре Захарова заметила — с приходом нового руководителя в туалетах перестали ремонтироваться унитазы и дверные замки, за наличием туалетной бумаги и вовсе никто не следил.

«Огромное количество театров встречалось на моем пути, и нигде я не встречала такого уникального порядка, чистоты и «атмосферы дома», — заявляет руководитель литературно-драматической части Ирина Горюнова.

Марк Захаров не забыт!

После смерти Захарова на протяжении трех лет то и дело поговаривают — именитого режиссера с годами забывают. На фасаде здания нет даже фамилии Захарова, а в самом театре пытаются уничтожить его спектакли.

«На самом деле, нет сантиметра на фасаде, где не было бы его фамилии: на каждой афише, рекламном щите, на каждой программке его имя. Театр носит имя Захарова! Он называется не театр имени Захарова, а „Театр Марка Захарова“. Такого прецедента нет в истории театра, тем более государственного», — отметила Горюнова.

Кроме того, в память о Захарове в театре есть мемориальный кабинет режиссера для экскурсий, куда могут попасть все желающие два раза месяц. Портреты же знаменитости внутри культурного учреждения висят повсюду. Их вешают артисты в гримерных и другие сотрудники.

«Причем никто не заставляет людей это делать, ведь в театре работают люди, которых он пригласил в театр, люди, которых он избрал. И директор — не исключение», — добавила она.

Каждый сотрудник «Ленкома» старается сохранить память Захарова. Поэтому в преддверии 95-летия театра готовится масштабная выставка, большая часть которой будет посвящена как раз Захарову.

По утверждениям Варшавера, мстить за интервью и вылитую на него и обстановку в культурном учреждении ложь он не будет. Но заявление в прокуратуру с просьбой проверить достоверность сказанного Захаровой все-таки написал.

«Александра Марковна делает все, чтобы меня дискредитировать. Но дискредитирует себя», — заключил Варшавер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает об обстановке в театре «Ленком» Александр Збруев.