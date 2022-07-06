Минфин Болгарии заблокировал перевод 890 тысяч долларов посольству России

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Под угрозой выдача зарплат сотрудникам российской дипмиссии.

Правительство Болгарии в рамках антироссийских санкций со стороны ЕС заблокировало перевод посольству России на сумму 890 тысяч долларов. Об этом сообщил кандидат на пост премьер-министра Болгарии, исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Асен Василев.

«Болгария не предпринимала никаких действий по этому поводу, все произошло автоматически на основании санкций Евросоюза. Вопрос об исключении этих средств из санкционного пакета решается на уровне Еврокомиссии, когда поступит решение об их разблокировании, нами будут предприняты соответствующие действия», — цитирует слова болгарского министра ТАСС.

Российское посольство требовало разблокировать трансфер, так как эти средства предназначались на зарплаты сотрудников. После обращения власти Болгарии решили обсудить этот вопрос с Брюсселем выяснить, можно ли разрешить перевод, если деньги пойдут на оплату персонала.

Отношения между странами стали не ахти, когда власти Болгарии решил высылать 70 российских дипломатов, которых София посчитала за шпионами. Москва в ответ на подобные обвинения полностью отвергла их.

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