Лужина нашла виновного в неухоженности могилы Крачковской: «Ничего не хочет!»

Фото, видео: Микляев Сергей / ТАСС; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

На месте захоронения звезды стоит только табличка с именем: ни креста, ни памятника.

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина прокомментировала плачевное состояние могилы Натальи Крачковской. По словам Лужиной, она не общается с единственным сыном подруги Василием, но не понимает мотивов его поведения. Как объяснила актриса, сыну Крачковской предлагали помощь, хотели установить памятник великой артистке, а он отказался.

«Я не знаю, что у него там происходит и почему он отказывается от помощи. Надо общими силами обращаться в гильдию актеров, без его согласия поставить памятник, это же можно, наверное сделать», — поделилась мыслями Лариса Лужина в беседе с 5-tv.ru.

Также она добавила, что сама она давно не посещала могилу близкой подруги на Троекуровском кладбище и не знает, насколько захоронение заброшено.

Недавно стало известно, что с могилы Натальи Крачковской исчез деревянный крест вместе с фотографией. Памятник так и не был установлен, а само захоронение буквально сровнялось с землей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стало с захоронением легендарного режиссера Владимира Меньшова.