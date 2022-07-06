Агрессивные зомби: журналист заявил о дикой травле русских в Финляндии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

Финское правительство и пресса за несколько месяцев сделали все, чтобы люди стали ненавидеть Россию и ее граждан.

На фоне процесса вступления Финляндии в НАТО граждан этой страны почти поголовно поразил вирус оголтелой русофобии. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал финский журналист Кости Хейсканен.

Россию сделали для финнов страной-изгоем

Накануне мужчине пришлось буквально бежать из Финляндии, потому что находиться там стало для него невозможно. Даже полиция не может гарантировать ему безопасность, утверждает Кости Хейсканен.

Все дело в дружественной позиции журналиста по отношению к России, а главное, в том, что он пытается доносить до сограждан позитивную и правдивую информацию о ситуации в РФ и Донбассе.

«Сейчас я могу с уверенностью констатировать, что большинство финнов очень негативно относятся к России. В течение этих месяцев финская пресса сделала все, чтобы люди просто стали ненавидеть Россию и считать ее страной-изгоем», — заявил Хейсканен.

За русский язык травят

По словам журналиста, даже его многолетние знакомые, в том числе деятели искусств, при встрече спрашивают, все ли еще нормально у жителей Петербурга, и не пора ли «бабахнуть по ним какой-нибудь бомбой».

«Я был в таком шоке, будто бы этих людей даже и не знал. Люди не хотят видеть вообще никакой правды и готовы, как говорится, клеймить всех, кто несет какую-то другую информацию. Они просто стали, как зомби, которые настроены только на ненависть», — говорит журналист.

Сейчас Хейсканен намерен обосноваться в России и просить в этом помощи у российских властей. Он уверен, что Финляндия надолго вступила в конфронтацию с РФ, поэтому для него и таких, как он, находиться там становится небезопасно из-за начавшейся в их отношении травли.

«На данный момент уже не только я, но и многие другие люди думают о переезде в Россию, потому что существовать в этой лжи и без конца извиняться, что ты говоришь на русском языке и у тебя есть друзья в России, что ты поддерживаешь культурные связи, стало просто невыносимо», — посетовал Хейсканен.

Дружбе конец

С нынешним руководством Финляндии России не светит никаких диалогов и взаимопонимания, уверен журналист. Он подчеркивает, что страна однозначно настроена против соседа и даже может решиться на какие-то провокации.

«Если перевести россиянам заголовки финских средств массовой информации, то многие из них вообще в Финляндию больше не поехали бы. Я совершенно не ненавижу Финляндию, я просто рассуждаю о том, что вижу, читаю, узнаю в разговорах с людьми. И то, что я вижу и наблюдаю, — это большая трагедия», — сокрушается Хейсканен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что финская пресса впервые призналась в публикации фейков об Украине и действиях российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.