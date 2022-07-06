«Королева сухого льда» Диденко заставила осиротевшую дочь сыграть утопленницу: «Жесть какая!»

Фото, видео: Instagram* / didenko.katerina

«Аптечный ревизорро» хотела дать дельный совет интернет-пользователям и уберечь их родных от возможной смерти, но в очередной раз нарвалась критику и резкие высказывания ее опыта.

Блогер и как сама себя называет «аптечный ревизорро» Екатерина Диденко, муж которой более двух лет назад трагически погиб, прыгнув в бассейн с сухим льдом, продолжает давать советы и рекомендации интернет-пользователям в случаях, когда человеку нужна срочная медицинская помощь. Так, в социальной сети она записала подробное видео, как следует оказывать помощь утопленнику. В качестве пострадавшего она выбрала свою дочку, заставив ее притворится полумертвой.

«От утоплений умирает около 400 тысяч человек в год. А каждый час — 45 человек. Сохраните и выучите алгоритм первой помощи при утоплении», — подписала ролик Диденко.

Далее она расписала и наглядно показала, какие реанимационные действия необходимо проводить с наглотавшимся воды. Однако дельные советы блогера, который не смогла спасти мужа и двоих друзей от смерти, фолловеры не восприняли всерьез.

«Мужа почему так не спасала?»

«Человек, который раздает советы, как спасти человека, своего мужа что-то с друзьями не спасла. Сколько таких советчиков в интернете развелось»,

«Жесть какая-то!» — писали фолловеры.

Других же возмутило, что в качестве утопленника Диденко выбрала старшую дочку Настю.

«Я бы не показывала на своем ребенке, лучше покажите на своем мужике»;

«Как-то не по себе от такого»;

«Дочь играет роль утопленника…» — сокрушались интернет-пользователи.

Но «аптечный ревизорро» не видит ничего плохого в том, что ее наследница помогает маме учить публику.

«Меньше верьте в приметы», — заключила Диденко, устав читать осуждения.

Трагедия в семье Диденко случилась в день ее рождения — в феврале 2020 года. Она вместе с мужем Валентином и многочисленными друзьями отправилась отмечать праздник в сауну. На вечеринке ее супруг высыпал сухой лед в бассейн, а после он и остальные отдыхающие начали прыгать в него. Валентин и двое молодых людей отравились углекислым газом, образовавшимся в результате химической реакции. Ни Диденко, ни приехавшие врачи спасти их не смогли. Тогда блогера обвинили в том, что она, имея медицинское образование и раздавая советы о помощи людям при тех или иных ситуациях, не смогла помочь любимому человеку и друзьям. Диденко старалась стойко выдерживать критику и осуждения, но порой не могла спокойно реагировать на обвинения в свою сторону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Дана Борисова подралась с Екатериной Диденко.

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