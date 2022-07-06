Волочкова задолжала государству более полумиллиона рублей

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Бывшая прима-балерина не жалуется на материальное состояние, однако не намерена платить «наглым коммунальщикам» и недоброжелателям.

Балерина Анастасия Волочкова не раз хвасталась перед фанатами и фолловерами своей красотой и богатством — роскошным особняком, котом Риччи за полмиллиона и поездками на Мальдивы. Однако при этом прима совсем не торопится оплачивать долг, накопившийся перед государством. Как следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов, сумма долга уже перевалила за 500 тысяч рублей.

Светская львица не раз появлялась в судах — подавала иск в отношении экс-солистки группы «Стрелки» за фото под елкой, заявляла об украденных с карты сотнях тысяч рублей, требовала пенсию у Большого театра. Однако скандальная артистка представала перед лицом Фемиды и за собственные грехи — к примеру, за неуплату ЖКХ и штрафы за нарушение ковидных ограничений.

Теперь сумма взыскания составляет 654 385 рублей. Самый большой платеж — за квартиру в центре Москвы. В остальную стоимость входят налоги на машину, землю и прочую недвижимость.

Фото: ФССП России

Тем не менее балерина стоит на своем. В многочисленных интервью и беседах с фанатами Волочкова неоднократно указывала, что «лишних денег» не будет платить никому.

Ранее 5-tv.ru раскрыл личность нового любовника Волочковой. В отличие от предыдущих ухажеров балерины он оказался весьма состоятельным мужчиной.