Один погибший и ребенок в реанимации: ВСУ ударили «Точкой У» по Скадовску

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

Ракету ВСУ удалось сбить, однако ее обломки рухнули прямо во двор многоквартирного жилого дома города под Херсоном.

Один человек погиб, двое — женщина и ребенок — оказались в реанимации после удара украинской ракеты «Точка У» по городу Скадовску в Херсонской области. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Иван Литомин, в числе первых журналистов прибывший на место трагедии.

Он передает, что средствам ПВО удалось сбить ракету, однако ее обломки рухнули на город, прямо во двор трехэтажного дома. На кадрах с места падения «Точки У» видна воронка глубиной около трех и диаметром около десяти метров.

Взрывной волной выбило окна и двери в квартирах на всех этажах дома, почти полностью оказались разрушены хозпостройки во дворе. Кроме одного погибшего и двух тяжелораненых, осколочные ранения получили еще 20 человек. Сейчас жители дома разгребают завалы на месте падения обломков ракеты и пытаются спасти оставшееся имущество.

Ранее в этот день 5-tv.ru сообщал, что ВСУ возобновили обстрелы Донецка. Под удар попали сразу несколько районов города. В Макеевке загорелись корпуса одного из предприятий. По данным властей, боевики ведут огонь из американских гаубиц.