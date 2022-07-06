Специфический бизнес: Алибасов-младший прокомментировал кражу камер из своей вебкам-студии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев, 5-tv.ru

Украденное оборудование сыну лидера группы «На-На» полиция уже вернула. Несостоявшейся сотруднице же грозит тюремный срок.

Бари Алибасов-младший в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал недавнюю кражу из своей вебкам-студии. Сын лидера группы «На-На» владеет 15 заведениями, в одном из которых новая сотрудница увела дорогое оборудование, после того как ее не приняли на работу.

Как отметил Алибасов-младший, у него легальный бизнес, но достаточно специфический. Девушки не раздеваются на камеру, а просто разговаривают с клиентами.

«У нас очень специфический бизнес иммерсивный онлайн-театр. В нашем случае они у нас поют, танцуют и так далее. Когда к нам приходят новые сотрудницы, они думают — у нас „раздевалочная“», — объяснил предприниматель.

Но это вовсе не так, убеждает Алибасов-младший. Новая сотрудница была принята на работу из жалости. До этого она работала в массажном салоне, где демонстрировали оголенные части тела за деньги. Спустя неделю предприниматель понял — девушка не справляется с работой.

«Она естественно ни с чем не справилась: ни с компьютером, ни с регистрацией на английском. Когда мы ее не взяли, она решила уйти со студии вместе с оборудованием. Объяснила это в полиции тем, что думала ребята такие крутые и даже не заметят пары камер, и все будет хорошо», — добавил он.

Но Алибасов-младший пропажу заметил. И написал заявление в правоохранительные органы. Вскоре предпринимателю все оборудование было возвращено, а девушке теперь грозит от пяти до шести лет за кражу в особо крупном размере.

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