Ирина Винер сообщила о разводе с Алишером Усмановым
Эльвира Михеева 197
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Пара расторгла отношения через ЗАГС, а не через суд.
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила о том, что развелась со своим супругом, бизнесменом Алишером Усмановым. Пара расторгла отношения через ЗАГС, а не суд, сообщает ТАСС.
«Развелись через ЗАГС, а не через суд. Поэтому иск был отозван», — пояснила тренер в беседе с агентством.
Ранее стало известно, что основатель компании «Металлоинвест» Алишер Усманов отозвал иск о разводе. Как сообщили в Крылатском суде Москвы, производство по гражданскому иску было прекращено в связи с отказом заявителя от своих требований.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что футболист Вячеслав Малафеев передумал разводиться с женой Екатериной.