Ирина Винер сообщила о разводе с Алишером Усмановым

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Пара расторгла отношения через ЗАГС, а не через суд.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила о том, что развелась со своим супругом, бизнесменом Алишером Усмановым. Пара расторгла отношения через ЗАГС, а не суд, сообщает ТАСС.

«Развелись через ЗАГС, а не через суд. Поэтому иск был отозван», — пояснила тренер в беседе с агентством.

Ранее стало известно, что основатель компании «Металлоинвест» Алишер Усманов отозвал иск о разводе. Как сообщили в Крылатском суде Москвы, производство по гражданскому иску было прекращено в связи с отказом заявителя от своих требований.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что футболист Вячеслав Малафеев передумал разводиться с женой Екатериной.