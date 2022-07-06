Трихолог рассказала, какой шампунь стоит выбирать лысым мужчинам

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Мужчинам следует бережно относить к коже головы.

После потери волос на голове мужчинам стоит бережно относиться лысине, так как кожа требует хорошего ухода и исходя из этого необходимо выбирать правильный шампунь. Как правильно сделать выбор моющего средства рассказала трихолог Наталия Жовтан.

«Ни в коем случае нельзя мыть кожу головы мылом, и вообще не стоит использовать вместо шампуней щелочные средства. Даже если волос нет, сальные железы никуда не делись», — цитирует врача «Газета.ру».

По словам, Жовтан даже если волос совсем не осталось, правильно выбранный шампунь играет важную роль.

«Волосяной фолликул потерялся, стержень ушел, но все структуры кожи головы остались на месте. В частности, потовые железы. Поэтому если кожа головы жирная, шампунь должен быть с пометкой «для жирных волос», — рассказывает Наталия.

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