Красота требовала жертв: в Дагестане мать продала сына ради пластической операции

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На выгодную сделку жительница республики пошла не раздумывая. Ведь еще беременной она хотела избавиться от малыша, а тут подвернулся многообещающий «контракт».

Чудовищная история произошла в дагестанском городе Каспийск. Местная жительница и мама новорожденного малыша решилась на крайние меры в погоне за красотой. Она продала ребенка ради того, чтобы сделать себе пластическую операцию. От сделки женщина выручила 120 тысяч рублей. О прецеденте сообщает местное интернет-издание «Кавказ Пост», ссылаясь на пресс-службу МВД по Дагестану.

По информации источника, еще во время беременности мать младенца решила, что не будет заниматься его воспитанием. Сначала она планировала оставить малыша в роддоме, но потом ей предложили более выгодную сделку. Ее условия озвучила женщине 29-летняя соседка, она заявила о готовности неофициально усыновить новорожденного семьей, которая живет в Сергокалинском районе республики. Взамен молодая мать получала бы от приемных родителей денежное вознаграждение.

Новая семья грудничка так и сделала — ребенка забрала семье, а биологической матери дала первые «премиальные» — 20 тысяч рублей. Но случились непредвиденные обстоятельства: малыш попал в больницу и там понадобились документы. За ним родители обратились к биологической матери — до этого момента новоиспеченная семья данным вопросом не озадачивалась, хоть и воспитывает одного ребенка.

Между тем, законная родительница мальчика выдвинула усыновителям новые условия: оформлять на ребенка свидетельство о рождении она пойдет, если ей доплатят еще 100 тысяч рублей. Деньги она хотела потратить на операцию на носу, об этом потом рассказала полицейским приемная мама новорожденного.

«Она сказала, что у нее не осталось денег ни на квартиру, ни на питание. А еще она хотела сделать операцию на нос. Сказала, что не может дышать. Я не стала с ней спорить, ссориться из-за денег. Не хотелось ей платить, но заплатила», — цитирует приемную мать KP.RU.

Однако оформить документы жительница Каспийска не успела — всех участников сделки задержали местные правоохранители. Все материалы они передали Следственному комитету Дагестана — возбуждено уголовное дело о торговле людьми.