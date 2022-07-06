Bulgarian Military: ВСУ продали России поставленные Макроном гаубицы

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images / Keystone Press Agency

Скидка, отмечают журналисты, была баснословной — французские установки ушли за скромные 240 тысяч долларов.

ВСУ продали две французские самоходных артиллерийские установки (САУ) Caesar ВС РФ за 240 тысяч долларов. Это оружие было подарено Киеву президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает издание Bulgarian Military.

Реальная цена, по данным СМИ, за одну такую гаубицу — семь миллионов долларов. Также отмечается, что Интерполу известен факт незаконной продажи оружия офицерами ВСУ.

«Еще один успех Макрона: два французских орудия Caesar были перехвачены русскими в целости и сохранности. В настоящее время они находятся на заводе „Уралвагонзавод“ на Урале для изучения и возможного обратного проектирования. Спасибо, Макрон, мы платим», — цитирует издание французского адвоката Режиса де Кастельно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила юмор коллектива Уралвагонзавода, который поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за поставленные на Украину САУ Caesar.