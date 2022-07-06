Неформальный подход: с кем должен проживать ребенок после смерти родителя

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Неужели ребенка нужно отдавать матери, даже если она злоупотребляет алкоголем или наркотиками? Кто лучше — любимая бабушка или незнакомый папа?

Звездный адвокат Сергей Жорин высказался в поддержку инициативы о введении психолого-педагогической экспертизы для ребенка в ситуациях, когда нужно определить для него новое место проживания. Свою оценку он дал в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

На необходимость изменений ранее указала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Она направила соответствующее обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову, пишет RT.

«Я к этой инициативе отношусь положительно. Формальный подход судов к вопросам определения места жительства ребенка — это огромнейшая проблема», — прокомментировал идею Жорин.

Он с сожалением констатировал, что сложившаяся в России правоприменительная практика зачастую излишне формальна и совсем не защищает интересы несовершеннолетних.

«Суды действуют очень ограниченно, абсолютно не в интересах ребенка зачастую. Действительно, бывает, один родитель умирает, ребенок привязан к бабушке или к дедушке. Он не хочет жить, допустим, с папой, потому что он даже его не знает, но суды идут по пути наименьшего сопротивления», — отметил юрист.

По словам Жорина, при вынесении решения нужно обязательно учитывать реальное положение дел, а не только юридические обстоятельства.

«Фактически очень часто так бывает, что детей вообще воспитывают бабушка и дедушка, несмотря на то, что определено место жительства с мамой. Потом мама умирает, ребенка передают папе. Мнение ребенка не спрашивают, его психологическое состояние никто не исследует, степень привязанности никто не определяет», — привел пример звездный адвокат.

При этом он напомнил, что законодательная база для защиты прав ребенка в России не нуждается в глобальных изменениях. Проблема заключается в правоприменительной практике, которая зачастую игнорирует постулаты о равенстве отца и матери в глазах закона и психологическое состояние несовершеннолетнего.

«У нас законы то неплохие. Резюмируется, что права папы и мамы равны. По факту детей оставляют с мамой, даже если мама наркоманка или алкоголичка. Должны быть доказательства, что это каким-то негативным образом сказывается на ребенке, хотя на мой взгляд это вообще все очевидно», — сказал Жорин.

В первую очередь юрист призвал менять систему работы судов, чтобы законы работали должным образом. А менять саму законодательную базу можно параллельно или после того, как будут устранены недочеты на практике.

«К вопросам, связанным с детьми, нужно подходить индивидуально, а не формально, для галочки», — резюмировал адвокат.

Ранее 5-tv.ru приводил комментарий юриста о том, какие законодательные изменения позволят сократить число похищений детей одним из родителей.