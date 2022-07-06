Власти Норвегии разрешили пропустить грузы из России на Шпицберген

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Страна фьордов заверяет — никогда не имели намерений прекращать перевозку грузов в Баренцбург.

Норвежские власти решили пропустить грузы с продовольствием для российских шахтеров на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщает телекомпания NRK ссылаясь на комментарий МИД страны.

«Два контейнера с грузами для жителей Баренцбурга сейчас находятся в пути на норвежском корабле из Тромсе в Лонгйир. Грузы уже находятся на судне, которое направляется в сторону архипелага», — рассказывает пресс-секретарь МИД Норвегии Ане Хаавардсдаттер Лунде в беседе с NRK.

По ее словам, Норвегия никогда не имела намерений прекращать перевозку грузов в Баренцбург. Отказ был со стороны королевства был обусловлен только положениями санкционной политики Европы.

К слову, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что в ответ на отклонение поставок со стороны Норвегии в Шпицберген Россия может денонсировать договор о разграничении морского пространства с королевством.

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