Солнце поцеловало или смертельно ужалило: как выявить опасные веснушки

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Иногда под милые пятнышки на носу хитро маскируется онкологическое заболевание. Так, что одно от другого порой не могут отличить даже врачи.

Часто про людей с веснушками в народе говорят, что их поцеловало солнышко. Кто-то с удовольствием принимает такой подарок природы, а кто-то бьет тревогу: портят внешний вид и могут перерасти в злокачественное новообразование. Так ли это на самом деле, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала врач-дерматолог и косметолог Татьяна Баллирано.

Эксперт уверяет, что никакой опасности на самом деле веснушки не представляют. Их наличие на лице объясняется распределением меланина.

«Такая особенность у белокожих: веснушки у них появляются от солнышка и генетической предрасположенности. Меланин скапливается, и образуются такие пятнышки — веснушки. Они безопасны, просто нужна определенная защита на солнце», — рассказала дерматолог.

Однако есть такое заболевание лентиго, которое может появиться после солнечного ожога. Пятна при нем более темные и больше по размеру, чем веснушки. Они также возникают на открытых участках кожи и в большинстве случаев — у пожилых. Опасность, по словам специалиста, пигментация представляет тогда, когда у людей есть склонность к таким дерматологическим заболеваниям, как нейрофиброматоз и ксеродерма. Но если люди будут все время держать ситуацию под контролем у врача, никаких серьезных последствий не возникнет.

Куда страшнее перепутать веснушки с меланомой, раком кожи. Часто заболевание сложно определить даже профессионалам. Единственное, что его выдает, неравномерный окрас. Местами он бывает темно-коричневого, а местами — более светлого цвета.

«Меланома, рак кожи, хитро маскируется под веснушки, пигментные пятна могут быть такого же цвета — светло-коричневого, они не возвышаются на уровне кожи и зачастую даже дерматологам без дермоскопии сложно определить данное заболевание», — говорит Татьяна Баллирано.

Всех обладателей сомнительных пятен она призывает вовремя обращаться к дерматологам и онкологам. Ведь на ранних этапах можно остановить и самые серьезные последствия.

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