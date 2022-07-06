В РФ впервые осужден обвиняемый в киберпреступлении в игровой индустрии

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Уроженцу Екатеринбурга Андрею Кирсанову суд ограничил свободу на 2,5 года.

Суд приговорил первого в России обвиняемого в совершении киберпреступления в игровой индустрии к 2,5 годам ограничения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что уроженец Екатеринбурга Андрей Кирсанов стал обвиняемым по первому в России уголовному делу из-за читов для компьютерной игры World of Tanks. Суд запретил мужчине на весь срок наказания покидать пределы Екатеринбурга и менять место жительства без согласия надзорного органа.

Дело против екатеринбуржца возбудили еще весной прошлого года. Пострадавшей выступила компания Wargaming — разработчик World of Tanks. Кирсанова обвинили в том, что он несколько лет продавал пакеты с ботами (программами, которая имитируют партнеров в игре — Прим. ред.) и «читами» (сторонними программами, дающие преимущества перед игроками — Прим. ред.). В результате действий предприимчивого геймера Wargaming понесла убытки в размере 670 миллионов рублей.

Весь период судебного разбирательства Кирсанов находился под подпиской о невыезде. Процесс изначально вызвал внимание прессы, так как в России до этого ни разу не привлекали к ответственности за незаконное вмешательство в игровую индустрию.

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