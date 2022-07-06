«На современной Украине возможно все»: военный политолог про призыв женщин в ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nazar Furyk; © РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

В Советской армии были подразделения, полностью укомплектованные женщинами, однако они проходили специальную военную подготовку, кроме того технические условия были адаптированы под их возможности.

Возможна ли перспектива призыва украинских женщин в ряды ВСУ? С этим вопросом 5-tv.ru обратился к военному политологу Юрию Светову.

Недавно спикер Одесской областной госадминистрации Сергей Братчук заявил, что в случае затяжного конфликта Киев будет вынужден призывать большую часть женщин на фронт, так как тем, кто сейчас воюет на передовой, нужна будет замена.

Кроме того украинок и раньше подготавливали к отправке в войска. Согласно изданному в конце декабря приказу Минобороны Украины, женщины в возрасте до 60 лет принадлежащих к перечню установленных профессий должны быть переведены в разряд военнообязанных.

Украинкам дадут оружие и отправят на фронт?

По словам Светова, на современной Украине возможно все, в том числе и призыв женщин на службу в украинской армии.

«На современной Украине возможно все. Мы не так давно слышали заявления высшего руководства украины, что они готовы собрать армию в миллион человек, сейчас будто бы у них 700 тысяч воюют, они готовы собрать миллион и с этим миллионом победить», — сказал он.

Политолог отметил, что если брать в расчет потери ВСУ, которые не так давно «сквозь зубы» начали признавать украинские власти, а также дезертирство, когда причастные к элите люди покидают Украину, не желая участвовать в военных действиях, то призыв женщин в ряды украинской армии выглядит вполне закономерным решением.

Пушечное мясо

Светов напомнил, что у Киева уже есть практика, когда созданные с целью защиты собственного города или поселка отряды территориальной обороны отправляли на передовую, где они были как пушечное мясо, так как люди банально не имели военной подготовки или давно забыли о том, чему когда-то учились на военной службе.

Украинские амазонки

Он также отметил, что немало воинственно настроенных женщин на Украине, которые так или иначе причастны к властным верхушкам: замминистра обороны Украины — женщина.

«Она такая воинственная про войну до победного конца все время твердит, угрозы в адрес России высказывает, может быть у нее есть такие же сторонницы, которые готовы пойти на фронт», — говорит Светов.

Юлия Тимошенко, отмечает он, которая препятствовала мирным переговорам и «щеголяла» в туфлях на высоком каблуке и бронежилете или депутат бывшей Верховной рады, агрессивно выступавшая против русского языка — ярая националистка.

Что делать женщинам

Светов отмечает, что у украинок в возрасте от 30-40 лет, которых это может коснуться, есть два пути:

Давить на правительство, на президента Владимира Зеленского протестами, чтобы украинские власти шли на переговоры и прекращали войну, на которой гибнут их родные. Подчиниться требованиям Киева, когда примут закон о всеобщей мобилизации, и идти воевать на фронт.

Воевать нужно учиться

Кроме того, отмечает Светов, украинские власти сейчас просят по всему миру самое современное оружие, в частности американские реактивные системы залпового огня HIMARS, однако недостаточно просто вручить необученным людям супер-современное оружие или призвать женщин на фронт, нужно этим оружием уметь пользоваться, нужно уметь воевать, а для этого «нужно учиться и учиться достаточно долго».

Специалист вспоминает, что в Советской армии были авиационные соединения, укомплектованные женщинами, но они имели военную подготовку, которую получили не за один день, кроме того техника была адаптирована под возможности женщины, все это требовало времени и средств. Украина же в нынешних обстоятельствах не имеет ни первого ни второго.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что две американские установки залпового огня HIMARS были уничтожены ударом высокоточного оружия ВС РФ.