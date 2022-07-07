По-летнему вкусно: рецепт запеченных баклажанов с моцареллой

Фото, видео: YouTube / Alex&Milana

Даже если вы не планировали в ближайшее время отправиться в Италию, гастрономическое наслаждение можно устроить и не выходя из дома!

Наверняка многие замечали — летом хочется есть меньше и чего-то легкого, не создающего тяжесть после приема пищи. Таким простым, быстрым в приготовлении рецептом на своем YouTube-канале поделилась кондитерская Alex& Milana — баклажанов с томатной пастой и тянущимся сыром «Моцарелла». Гастрономическое наслаждение обеспечено каждому, уверены авторы.

Ингредиенты:

Баклажаны

Соль

Оливковое масло

Томаты

Чеснок

Базилик

Моцарелла

Оливки

Способ приготовления:

Для начала необходимо отрезать хвостики у баклажанов и разрезать их пополам. В мякоти следует сделать надрезы на небольшие квардары, не доходя до кожуры. Посолить половинки, сбрызнуть оливковым маслом и положить на противень. Запечь.

Пока баклажаны готовятся в духовке, разогреть сковороду, смазанную оливковым маслом. На ней необходимо прожарить томаты, чеснок. Немного добавить сушеный базилик. Перемешать. Как только баклажаны запекутся, сверху выложить томатную начинку, украсить сыром и оливками. И вновь отправить в духовку, чтобы моцарелла расплавилась. Приятного аппетита!

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