Бард и телеведущий Леонид Сергеев скончался в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine, Сергей Фомин

За свою музыкальную карьеру артист выпустил около 20 альбомов.

Автор песен и телеведущий Леонид Сергеев ушел из жизни в возрасте 69 лет, пишет портал InterMedia со ссылкой на социальные сети знакомых артиста.

Родился музыкант 30 марта 1953 года в Бресте. Первые стихи он написал еще в школьные годы, а также прошел обучение в музыкальной школе по классу фортепиано.

В 1976 Сергеев стал лауреатом фестиваля авторской песни памяти Валерия Грушина. После этого его карьера пошла в гору — артист переехал в Москву, начал появляться на телеэкранах. Зрители запомнили его как участника телепередачи «Веселые ребята» и ведущего программы «Лого».

Нельзя забывать и о вкладе Сергеева в бардовскую песню. Музыкант выпустил около 20 альбомов и на протяжении многих лет являлся участником бардовского проекта «Песни нашего века».

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