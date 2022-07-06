В МИД РФ прокомментировали возможность введения выездных виз для россиян

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В ведомстве напомнили, кому может быть ограничено право свободно выезжать за границу.

Российский МИД не планирует введение выездных виз для россиян и расширение перечня оснований для ограничений на въезд и выезд из страны. Об этом сообщил замдиректора департамента информации и печати внешнеполитического ведомства Алексей Зайцев.

«Расширение имеющегося перечня оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из России и тем более введение каких-то специальных виз не планируются», — цитирует Зайцева ТАСС.

Представитель МИД подчеркнул, что право свободно выезжать за пределы страны гарантировано российской Конституцией, однако в ряде других случаев может быть ограничено. Например, в отношении подозреваемых или обвиняемых при неисполнении назначенного судом наказания.

В конце июня стало известно, что консульства Греции приостанавливают прием документов на оформление виз от россиян. Кроме того, о приостановке выдачи виз для российских и белорусских граждан до марта следующего года заявила Чехия. В МИД страны отметили, что подобные меры нужны для оказания давления на правительство РФ и Белоруссии в целях скорейшего окончания специальной военной операции по возвращению мира на Донбасс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия открыла границу для российских туристов с 30 июня.