Выгодный политический ракурс: сенатор США Тиара Мак станцевала тверк ради голосов

Фото, видео: Twitter / mackdistrict6; TikTok / mackdistrict6

Пышные формы находчивый агитатор продемонстрировала нетривиально — встав на руки и повернувшись к камере своей «лучшей стороной».

Американский сенатор Демократической партии США от штата Род-Айленд Тиара Мак готова на все ради голосов избирателей, это очевидно. Чтобы привлечь электорат, пышная темнокожая дама решила оголиться и показать свои самые важные для управления народными массами навыки. И станцевала тверк в бикини. Да не просто так, а стоя при этом на руках! После обратилась к публике с призывом голосовать за нее.

В кадре Мак продемонстрировала умение держать равновесие и трясти при этом ягодицами. Тряска вышла не очень активной ввиду акробатической сложности номера, зато потрясение избирателям обеспечила стопроцентное. Видео с нестандартной агитацией разлетается по сети и обрастает мемами. Фигуру сенатора запускают в космос, к ней приклеивают музыку и котиков — авторы веселятся не хуже самой Мак. Стоит отметить, не только ожидаемая реакция в виде так называемого испанского стыда прозвучала в комментариях под роликом.

Многие пользователи сети интересовались у сенатора, как ее тверк поможет людям решить свои проблемы. Они писали о недопустимости подобного поведения со стороны представителя власти. Психическое здоровье — огромная проблема в Демократической партии, шутили юзеры. Но нашлись и заступники, восхитившиеся красотой и смекалкой Тиары Мак. Ее трясущиеся ягодицы, судя по всему, способны вызывать доверие не меньшее, чем страстные речи соперников по выборам.

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