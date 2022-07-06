Президент Шри-Ланки Раджапакса попросил Путина возобновить рейсы «Аэрофлота»

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Азиатское государство испытывает ряд проблем, включая нехватку топлива. Но есть и более серьезные задачи, требующие решений.

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса попросил российского лидера Владимира Путина о возобновлении рейсов «Аэрофлота» на территорию острова. Он заинтересован в сотрудничестве по закупкам российского «черного золота», поскольку государство испытывает огромную нехватку топлива.

«Я запросил предложение кредитной поддержки для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем», — написал Раджапакса в Twitter.

По его словам, итог разговора привел к консенсусу на тему двустороннего развития сфер культуры, торговли и туризма.

По заявлению премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викремесингхе, есть и более важная проблема. В частности, речь идет об обрушении экономики. Общий госдолг страны насчитывает 51 миллиард долларов, из которых 700 миллионов задолженности принадлежит национальной нефтегазовой компании, пишут «Известия».

Российская сторона готова к рассмотрению обращения лидера Шри-Ланки, однако должна быть уверена, что ситуация с задержанием самолетов РФ более не повторится.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шри-Ланка попросила Россию помочь с поставками нефти.