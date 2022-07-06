Оставившая Россию Литвинова прошлась по подиуму в зловещих перьях

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Из-за угла за любительским дефиле знаменитой актрисы наблюдала певица Земфира. Она вслед за близкой подругой переехала за границу.

Стремительно покинувшая Россию Рената Литвинова приняла участие в показе модного дома Balenciaga и прошлась по подиуму в устрашающем наряде. Трансляция показа появилась на официальном YouTube-канале бренда.

Звезда кино едва могла переступать ногами в резиновых туфлях на три размера больше необходимого. Одета Литвинова была в черное платье-футляр с торчащими во все стороны черными перьями, словно у хищной птицы. Зловещая музыка добавила к общему ощущению немного трагичности.

instagram* / faikhadra

Несмотря на неловкую походку, Рената Литвинова справилась с дефиле. Из незаметного места в углу за шторами за близкой подругой наблюдала певица Земфира.

В одном показе с режиссером по подиуму прошлись зарубежные звезды: Ким Кардашьян, Николь Кидман, Белла Хадид, Дуа Липа и другие.

После начала специальной военной операции Рената Литвинова стремительно «сбежала» в Париж. При этом она сорвала несколько крупных постановок и театральных гастролей. Свой переезд в Париж звезда аргументировала проблемами со здоровьем. Судя по всему, болезнь не помешала режиссеру поучаствовать в дефиле и сопутствующих мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru рассказал о смертном грехе, в котором призналась Рената Литвинова.

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