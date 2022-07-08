Офтальмолог раскрыла способ защитить глаза от излучения экрана смартфона

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С помощью курсов разных веществ можно помочь зрению, которое «садится» из-за долгих переписок в соцсетях.

Сетчатка глаза имеет очень тонкую оболочку, которая со временем истончается от воздействия определенных факторов. HEV-излучения от экранов телефонов и компьютеров влияют на этот процесс. Какие профилактические действия необходимо принимать, чтобы этого избежать рассказала офтальмолог-хирург Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль.

«Профилактические меры, в первую очередь, это правильное питание, снабжающее нас витаминами, содержащимися в пище. Это витамины А, В, С, Е, и омега-3 жирные кислоты. Именно эти витамины отвечают за восприятие света. Например, при недостатке витамина А развивается „куриная слепота“, когда человек плохо видит в темноте. Витамины группы B способствуют передаче нервного импульса из сетчатки в головной мозг», — отметила Коваль в беседе с Газета.ру.

По словам врача, витамины С и Р отвечают за упругость и целостность сосудистой сетки. Лютеин — главный антиоксидант, который помогает сетчатке при воздействии негативных ультрафиолетовых лучей. Недостаток вещества вызывает старение сетчатки.

«Больше всего полезных для глаз витаминов содержится в красных, желтых и зеленых овощах, зелени, рыбе, в яйцах, в частности в курином желтке. Поливитаминные комплексы из аптеки полезны в переходный период — поздней осенью, зимой, весной», — подытожила Коваль.

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