Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Это связано с отказом бизнесмена от требований к своей супруге.

Основатель одного из крупнейших российских горно-металлургических холдингов «Металлоинвест» Алишер Усманов отозвал иск о разводе с известным тренером по художественной гимнастике Ириной Винер, сообщает РИА Новости.

Агентство уточняет, что судья судебного участка района Крылатское в столице заявил о прекращении производства по гражданскому иску. Это связано с отказом бизнесмена от исковых требований к своей супруге.

Как известно, Алишер Усманов и Ирина Винер живут в браке с 1992 года. Спустя 30 лет стало известно о том, что пара начала бракоразводный процесс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему бывший муж Анастасии Макеевой подал на нее в суд.