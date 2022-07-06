Трамп, Байден или никому не известный тиран: кто станет следующим президентом США

Фото, видео: www.globallookpress.com / White House; 5-tv.ru

В 2024 году президентский срок Джо Байдена подойдет к концу. Но это его не пугает — намерен вновь баллотироваться. Планам хочет помешать партия демократов.

Пока Джо Байден продолжает оговариваться, спотыкаться и читать речи по шпаргалке, а партия демократов, по заявлениям журналистки Томи Ларен, строит план, как избавиться от него, разговоры о том, кто станет новым президентом Америки в 2024 году не утихают. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог Антон Бредихин высказал свое мнение. По его словам, с большой долей вероятности второго срока, как того желает Байден, не будет. Партия демократов будет искать более оптимальный вариант.

«Более оптимального кандидата, который будет, скорее всего, не белокожим, не христианином, не англосаксом. Соответственно, возможно, даже впервые после Байдена президентом США станет лицо нетрадиционной ориентации. Демократы могут сделать аспект и в этом направлении», — отметил политолог.

При этом партия демократов не будет рубить сгоряча и раньше положенного времени смещать Байдена. Они все же дадут ему возможность находиться в кресле президенте до следующих выборов.

«Послушают его ляпы, потешатся над стариком, над его маразмом. Но смещать его никто не будет», — заключил Бредихин.

Согласно последнему опросу, 71% граждан США не хотят участия Байдена в выборах на второй президентский срок. Его рейтинг за последние месяцы упал до 34%. Положение крайне невыгодное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в очередной раз Джо Байден оговорился во время встречи с премьер-министром Испании.