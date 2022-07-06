Зеленая трава и белый пепел: как выглядит освобожденное от нацистов Приволье в ЛНР

Освобожденный от нацистов город Приволье в ЛНР показали с высоты птичьего полета

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк: 5-tv.ru

Больно смотреть, во что превратился город, по которому будто смерч прокатились атаки ВСУ.

Освобожденный город Приволье в Луганской области постепенно возвращается к мирной жизни. Кадры территорий, где еще на прошлой неделе шли ожесточенные бои, предоставил корреспондент 5-tv.ru Дмитрий Зименкин.

С высоты птичьего полета можно увидеть, во что превратился прежде оживленный город после разгрома нацистами. От домов остались обугленные руины, на улицах ни души. Летняя зелень ярко контрастирует с белым покровом пепла, словно снег, усыпавший землю.

Но все так же горделиво возвышается городской мемориальный комплекс «Привольнянский плацдарм», посвященный подвигам советских воинов. Для жителей это место священно, никто не забыл заслуги защитников Родины.

Однако для нацистов ничего святого не осталось. Именно с плацдарма артиллерия ВСУ и била по мирным жителям Рубежного, Кременной и ближайших поселков.

Теперь дни гнета киевского режима позади — 1 июля Приволье и близлежащая Шипиловка были освобождены. Как сообщали «Известия», противник понес крупные потери в живой силе и технике и отступил с земель ЛНР.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские войска восстановили железнодорожный мост, связывающий важные инфраструктурные объекты на освобожденных территориях.