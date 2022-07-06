«Грустная профессия»: Садальский раскрыл тайну ранних смертей невостребованных артистов

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Известный актер рассказал о печальных судьбах на примере заслуженной артистки РСФСР Ирины Деминой.

Станислав Садальский в своем блоге в «Живом журнале» предался грустным размышлениям о горьких судьбах невостребованных артистов. Актер и шоумен даже пришел к выводу, что профессиональная невостребованность становится причиной их ранней смерти.

Садальский привел в пример свою коллегу — заслуженную артистку РСФСР Ирину Демину, умершую в 2011 году, прожив 66 лет. Актер отметил, что она «мощно начала», снявшись в фильме Леонида Аграновича «Свой», где ее партнерами были такие звезды, как Олег Ефремов, Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Алла Покровская, Евгения Уралова.

Затем была картина Никиты Михалкова «Спокойный день в конце войны», в которой на одной площадке с Деминой снова были великие советские артисты — Юрий Богатырев, Александр Кайдановский, Наталья Аринбасарова, Сергей Никоненко.

Однако после этого кинокарьера Деминой сошла на нет. Садальский задался вопросом, что стало причиной этого, и решил, что Деминой просто не повезло.

«Почему так происходит, объяснить сложно. У Деминой было все: и талант, и нерв, и внешность, и голос. <…> Но есть такое понятие, как актерская судьба, удача, Его Величество Случай. Мы, к сожалению, не выбираем — более зависимой профессии я не знаю. У самых верных при невостребованности все силы уходят на то, чтобы не сломаться и остаться преданными до конца сцене. Наверное, поэтому и живем недолго», — рассуждает артист.

Ирина Демина в премьере спектакля "На трассе - непогода" (1972г.). Строков Михаил / ТАСС

Садальского особенно задело то, что в Центральном академическом театре Российской Армии, которому Ирина Демина отдала 40 лет жизни, о ней уже и не помнят.

«Пока писал, заглянул на сайт театра Российской Армии — там такой артистки и в помине не было. Царствие небесное рабе Ирине и вечная память. Ее не забуду, в отличие от театра уж точно», — заключил актер.

Станислав Садальский часто делится с поклонниками интересными деталями биографий своих знаменитых коллег. Например, недавно он рассказал о том, какой смертью умерла заслуженная артистка РСФСР Зинаида Райх — вторая жена Есенина, впоследствии — муза Мейерхольда. В своем блоге актер назвал ее женщиной с роковой судьбой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Станислав Садальский встал на защиту Сергея Гармаша, против которого выступила и «послала в Херсон» бывшая коллега по «Современнику» Лия Ахеджакова.