Лавров прокомментировал «слив» переговоров Путина и Макрона

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Детали беседы лидеров России и Франции теперь знает вся общественность. Чем это грозит виновной стороне?

Обнародование переговоров между главами государств недопустимо с точки зрения дипломатической этики. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал «слив» фрагментов телефонных переговоров президентов России Владимира Путина и Франции Эммануэля Макрона. Об этом он заявил на брифинге по итогам визита во Вьетнам.

«Считаю, что дипломатическая этика, конечно, не предполагает такой односторонний слив записей», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Дипломат отметил, что Россия лишь единожды публиковала запись переговоров с министрами иностранных дел Франции и Германии, с которыми велась работа в рамках «нормандского формата». Сделано это было в попытке убедить Киев выполнять Минские соглашения.

Лавров подчеркнул, что перед публикацией деталей переговоров Москва трижды предупредила Киев об этом. Подчеркивалось, что крайние меры будут приняты, если украинские власти не предоставят внятных объяснений об отказе от документов, которые были согласованы при их непосредственном участии. Все это было проигнорировано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лавров назвал враньем заявления Киева, что Россия якобы сама же обстреливает свои города для срыва поставок оружия Украине.