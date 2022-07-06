Захарова предложила Робби Уильямсу записать хит о разгульных вечеринках в правительстве Британии

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В 2016 году музыкант выпустил хит Party Like a Russian о веселье с размахом по-русски. Но до кутежа английского правительства, похоже, нашим далеко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила британскому певцу Робби Уильямсу написать песню о вечеринках британских тори, комментируя скандал с пьяным дебошем, который устроил бывший замглавы МИД Англии по Европе и Америке, депутат от Консервативной партии Кристофер Пинчер, протеже премьера страны Бориса Джонсона. Не только «праздники», но массовые отставки высокопоставленных политиков в последнее время все громче говорят о кризисе верхушек власти.

Шутить о широте русской души и шумных застольях принято во всем мире. Приезжая из России, иностранцы то и дело рассказывают про реки водки, икорные берега, танцы до утра, тосты под звон бокалов и поцелуев. В 2016 году Робби Уильямс выпустил хит Party Like a Russian о гедонизме и духе вечеринок, о том, как это — веселиться по-русски. В тексте и клипе были собраны все классические штампы — матрешки, олигархи, балерины, гусарские мундиры… И фоном брутальный «Танец рыцарей» Прокофьева.

Но не на Россию стоит указывать пальцем, подчеркнула Захарова в посте в своем Telegram-канале. По ее словам, один из дипломатов РФ, работавший на британском направлении, по долгу службы неоднократно принимал участие в съездах Консервативной партии во главе с Джонсоном в качестве наблюдателя. Возвращался он оттуда «с широко закрытыми от ужаса глазами».

«Съезды партии если на что-то и были похожи, так на глобальную попойку. Российского дипломата количеством алкоголя не запугать. Но то, что творили британские партработники, приводило их к потере не столько пространственной, сколько человеческой ориентации, включая гендерную», — написала Захарова.

www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Как отметила пресс-секретарь МИД РФ, по утрам партийные активисты завтракали самым дорогим шампанским, потом переходили на литры пива, а к вечеру уже «заливали глаза» всем, что горит, из запасов крепкого в городских барах. Консерваторы, считает Захарова, погрузили Британию в экономический кризис, и сколько бы они не обвиняли Кремль, никто более не виноват в их нынешних бедах.

«Люди знают, кто довел ситуацию в Британии до коллапса, грозящего распадом — „участники глобальной вечеринки“. В общем, Робби Уильямсу срочно нужно писать новый хит „Party like a tory“. Проблема не наша. Проблема британцев», — заключила представитель МИД.

Она также подчеркнула, что Лондон чересчур настойчиво пытается выплыть из неразрешимых внутренних проблем на участии в антироссийской деятельности, провокациях на Украине и финансовом пиратстве. Ранее, писал 5-tv.ru, Мария Захарова ответила песней Бритни Спирс на заявление Госдепа относительно встречи министра иностранных дел РФ и госсекретаря Энтони Блинкена.