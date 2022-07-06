В сравнении с Трампом: удастся ли Байдену досидеть свой президентский срок?

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Рейтинг американского лидера за последние месяцы упал до критической отметки — 34%. Положение для Байдена крайне невыгодное, а сидеть в кресле президента еще официально еще до 2024 года.

С каждым днем доверие граждан к президенту США Джо Байдену все меньше. Он все чаще читает речи по шпаргалке, оговаривается, спотыкается, пытается пожать руку невидимому собеседнику. Официально сидеть в кресле главы государства ему еще до 2024 года. Однако уже сейчас за океаном поговаривают — его политические соратники планируют до следующих выборов избавиться от Байдена.

Как отметил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru политолог Антон Бредихин, несмотря на возраст — американскому лидеру 79 лет — провалы в памяти и странное поведение, он будет руководить страной все положенное ему время.

В качестве сравнения эксперт привел в пример его предшественника Дональда Трампа, которому неоднократно грозились импичментом.

«Но, как мы видим, даже вынося на высокий уровень обсуждения об импичменте, Трамп досидел свой президентский срок. Так же будет и с Байденом. Я отмечу, что в его сторону нет такого давления со стороны, например, республиканцев, которое было со стороны демократов в адрес Трампа», — уверен политолог.

Все это, даже несмотря на то, что рейтинг американского лидера за последние месяцы снизился до критической отметки — 34%. Положение невыгодное, но все-таки в президентском кресле до следующих выборов ему дадут просидеть. К тому моменту Байдену должно быть 82 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне объявили в розыск теряющего разум Джо Байдена.