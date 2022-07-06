Какая летняя обувь может спровоцировать появление грибка?

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Почему резиновые сапоги опасны для здоровья? Можно ли «подцепить» инфекцию из кроссовок?

В летнее время нужно более тщательно относиться к обуви, так как там могут появиться грибковые споры. О факторах, вызывающих развитие подобных заболеваний в летний период, рассказала исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», глава компании «Подиатр» Ольга Чижевская.

«Мозоли и грибок — спутники жарких летних дней. Дело в том, что споры грибковой инфекции очень любят теплые темные и влажные места, такие как спортивные раздевалки. Теплой и влажной летом становится практически вся наша обувь, а значит, микозам — раздолье. Поэтому следите за обувным гардеробом, корректируя его в жару. Постарайтесь избегать плохо „дышащей“ обуви, в частности, не носите долго резиновые сапоги на дачном участке», — цитирует Чижевскую Газета.ру.

По словам эксперта, для профилактики кожных заболеваний необходимо делать солевые ванночки с маслом чайного дерева.

«Сухую кожу важно своевременно увлажнять — даже мелкие трещины могут быть входными воротами для инфекции», — сообщила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие опасности скрывает летняя обувь.