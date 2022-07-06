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Что нужно делать в ночь на Ивана Купалу, чтобы привлечь материальное благо, рассказала таролог и хиромант Галина Янко.

Традиционно в ночь с 6 на 7 июля в славянских странах празднуют Ивана Купалу. Обычай пошел от язычников и сохранился до наших дней. Сейчас этот праздник больше воспринимается как некое экзотическое развлечение, но раньше люди верили в магию Ивана Купалы и соблюдали некоторые ритуалы.

Молодежь жгла костры и прыгала через них, плела венки из цветов и трав, также в деревнях звучали песнопения. А как привлечь богатство в ночь на Ивана Купалу, специально для 5-tv.ru рассказала таролог и хиромант Галина Янко.

Иван Купала в ночь с 6 на 7 июля 2022

В 2022 году праздник Ивана Купалы, отмечаемый с 6 на 7 июля (с 23 на 24 июня по старому стилю), на самом деле является языческой данью восхваления Солнца и фактически приурочен к летнему солнцестоянию.

В этот же день православная Церковь празднует рождество Иоанна Крестителя. От имени святого праздник Ивана Купалы и берет свое название — Иоанн в русской традиции стал Иваном, а Креститель, с греческого буквально переводится как «купатель, погружатель в воду».

После Крещения Руси оба праздника постепенно слились в один, поэтому для предков этот день был наполнен как христианскими, так и языческими обрядами. Само слово «Купала», точнее, его индоевропейский корень, связывают с огнем и влагой, дарующей жизнь. В праздновании у славян как раз сочеталось ночное купание и разжигание больших костров.



Предки верили, что в ночь с 6 на 7 июля роса имеет чудодейственные свойства — кто умоется ей, тот похорошеет и будет здоров весь следующий год.

А вот насчет купания в разных местностях правила были разные: в одних регионах устраивались массовые ночные купания, а в других в воду заходить боялись, поскольку в омут мог утащить водяной.



На берегах рек разжигались огромные костры. В них устраивали омовения огнем и прыгали через них. Тем, кто прыгнул парой, суждено было построить крепкий и счастливый брак. Сохранилось множество гаданий. Например, считалось: кто прыгнет через костер выше всех, у того будет самый счастливый год. Девушки пускали на воду венки и следили: чей тонул, а чей уплывал. В одних селах далеко уплывший венок означал скорое замужество, в других — долгую жизнь.

Также на Купалу принято собирать растение Иван-да-Марья. Поверье гласит, что, если разложить сорванные цветы по углам дома, внутрь не смогут попасть воры. По легендам, именно в купальскую ночь раз в год цветет папоротник. Если его найти ночью в лесу, то он покажет клад. Однако нечистые силы охраняют волшебное растение, поэтому найти и использовать его сможет только самый смелый.

Что нельзя делать в ночь с 6 на 7 июля на Ивана Купалу

В день праздника 7 июля нельзя паниковать, грустить и ругаться, советует Галина Янко. Иван Купала — праздник веселья, в этот день и ночь нужно веселиться и загадывать желания.

Древние верили, что все заветные мечты и загаданные желания сбудутся очень быстро, а все планы незамедлительно осуществлятся.

Как привлечь богатство в праздник Ивана Купалы в ночь с 6 на 7 июля

Один из самых прибыльных ритуалов в ночь с 6 на 7 июля заключается в том, чтобы бросить в воду золотые или серебряные монеты. Такое действие сулит человеку большой финансовый прирост в этом году.

Еще одно ритуальное действие, связанное с водой, заключается в обязательном купании в проточной воде: так можно зарядиться здоровьем и удачей на весь год.

В старину наши предки отправлялись в лес на поиски трав и корней, потому что в волшебный праздник Ивана Купалы они наделялись целебными свойствами. Также таролог советует поклониться Владимирской иконе Божьей Матери (празднование 6 июля), обладающей даром исцеления.