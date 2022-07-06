В РАПСИ назвали условия для комфортной цифровой среды

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Пускать машины в свою жизнь следует с необходимых человеку позиций. Важно сделать для них правильную проекцию с реальной жизни.

Комфортность цифровой среды обусловлена балансом интересов всех вовлеченных в нее сторон. С таким мнением в студии РАПСИ выступил директор по правовым исследованиям Высшей школы экономики Руслан Ибрагимов.

По его словам, участниками в правовой среде, включая цифровую, могут быть население, общество и государство. Когда баланс интересов соблюден — комфортно всем. При этом, интересы могут быть абсолютно разные, поэтому достичь идеала очень сложно.

Более того, говоря, к примеру, об отрасли цифровой экономики, необходимо понимать базовые вещи. Конкретней, экономика в цифре сосредоточена вокруг данных, которые должны быть защищены. Как и в жизни, здесь происходит идентификация по цифровому паспорту, чтобы другая сторона убедилась, с кем имеет дело.

По сути, на цифровую среду можно перенести всю нашу жизнь. Если надо обратиться в суд, есть онлайн-правосудие. Важно сохранить данные — добро пожаловать в электронные архивы. Главное здесь — обеспечение необходимой инфраструктуры, защиты, создание правильной проекции на реального человека. Причем этот человек должен быть всесторонне развит, не только в своей профессиональной области.

«Мне кажется, что процессы, которыми занимаются айтишники, в какой-то степени должны быть знакомы юристу, но в большей степени он остается юристом. То есть это дополнительная гуманитарность воззрений своих и знаний, хотя, конечно, ему надо выходить за пределы только юридических профессиональных знаний», — говорит Ибрагимов.

Эксперт добавил, что под цифровое право необходимо подводить нормы философско-этической базы. Пускать машины в свою жизнь следует с необходимых человеку позиций. От этого зависит все дальнейшее будущее.

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