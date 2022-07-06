Легендарный рок-музыкант Карлос Сантана рухнул на сцене во время концерта

Фото, видео: www.globallookpress.com / German Espinosa / ZUMAPRESS.com; Youtube / Diario Chaco

Знаменитого музыканта экстренно госпитализировали после инцидента.

Известный мексиканский и американский рок-музыкант Карлосу Сантане рухнул на сцене прямо во время своего концерта, который проходил накануне в Pine Knob Music Theater, недалеко от Детройта.

Как рассказывает зарубежное издание TMZ, артисту стало нехорошо во время исполнения песни Joy, которая была примерно четвертой или пятой в музыкальной программе. Поняв, что что-то не так, Сантана сел перед барабанами, а затем рухнул на спину. После этого группа сотрудников, включая врачей скорой помощи, бросилась ему на помощь.

На видео, которое опубликовало издание, видно, как Сантану пытались накрыть черным брезентом. Но даже в этой ситуации жизнерадостный певец, придя в себя, помахал толпе, прежде чем его увезли.

Прямо оттуда, по информации издания, звезду госпитализировали в больницу. Там у 75-летней звезды констатировали тепловое истощение и обезвоживание, что привело к приступу. Однако врачи продолжат дальнейшее медобследование музыканта.

Из-за сложившейся ситуации выступление Сантаны в Бергетстауне, штате Пенсильвания, организаторы перенесли на более поздний срок. Кстати, в прошлом году артист тоже был вынужден отменить концерты из-за здоровья. Тогда это пришлось сделать после перенесенной звездой операции на сердце.

Карлос Сантана — виртуоз, основатель и лидер группы Santana, лауреат многочисленных премий «Грэмми». Приобрел известность на рубеже 1960-х и 1970-х с такими классическими номерами, как «Black Magic Woman».

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