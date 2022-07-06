Шанс есть? Вдова Кобзона рассказала о состоянии Моисеева после инсульта

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Несмотря на тяжелые последствия страшного диагноза, артист старается держать себя в руках.

Вдова легендарного артиста Иосифа Кобзона Нелли рассказала о состоянии здоровья Бориса Моисеева. Певец перенес два инсульта и теперь не может полноценно двигаться или разговаривать. Однако Нелли Кобзон уверена — 68-летний Моисеев еще может восстановиться.

«Шанс всегда есть! Я про Бориса все знаю: он живет в своей квартире, всегда накормлен. Он не один», — поделилась она в программе «Хватит слухов!»

Известно, что за Борисом Моисеевым ухаживает сиделка. Все необходимые продукты и лекарства покупает бывший директор певца Сергей Горох. Он также оплачивает коммунальные услуги и оплачивает расходы больного. Друг Моисеева, журналист Артур Гаспарян в интервью телеканалу подчеркнул, что артист сохраняет энергичность даже после инсульта.

«Поразительно, что у Бори четкий распорядок дня. Зарядка, прогулка, завтрак, общение в интернете», — рассказал Гаспарян.

Борис Моисеев перенес первый инсульт в 2010 году. Спустя несколько лет произошел второй. В результате у артиста парализована часть лица и левая рука.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Борис Моисеев стал самым богатым пенсионером.