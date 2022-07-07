Какие смертельные болезни передаются через кондиционер

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В летнее время из-за жары резко возрастает потребность в использовании кондиционеров. Однако они могут быть опасны для здоровья человека.

Кондиционеры нередко во время работы распространяют пыль и различные микроорганизмы. Они, в свою очередь, вызывают серьезные и в некоторых случаях даже фатальные проблемы со здоровьем. Аллерголог-иммунолог Татьяна Шарковская рассказала 5-tv.ru, какие инфекции распространяются через кондиционеры.

Легионеллез — болезнь кондиционеров

По словам эксперта, в теории любые болезни, которые передаются воздушно-капельным путем и поражают бронхо-легочную систему, могут попасть в организм через кондиционированный воздух.

По мере распространения данных аппаратов широкую известность получила так называемая болезнь легионеров (легионеллез). В качестве возбудителя заболевания выступает Legionella pneumophila. Легионеллез проявляется в виде тяжелой пневмонии, выраженной интоксикации, а также сопровождается нарушениями функций центральной нервной системы и почек.

Первую вспышку болезни зафиксировали в 1976 году на съезде Американского легиона в Филадельфии. Большое количество участников мероприятия заразились, некоторые из них не выжили.

«Поиск причин, которые повлекли трагедию, занял около полугода. Потом она была выяснена: Legionella pneumophila», — уточняет специалист.

В настоящее время легионеллез стал частью жизни больших городов индустриально развитых стран.

Прочие опасности кондиционеров

Также есть ряд других распространенных проблем со здоровьем, связанных с использованием кондиционеров:

ОРВИ . Люди довольно часто простужаются, когда провели некоторое время рядом с включенным кондиционером. Дело здесь не только в переохлаждении, но и в использовании устройством одного и того же воздуха. Он циркулирует и разносит болезнетворные микроорганизмы, если рядом есть больной человек-источник.

. Люди довольно часто простужаются, когда провели некоторое время рядом с включенным кондиционером. Дело здесь не только в переохлаждении, но и в использовании устройством одного и того же воздуха. Он циркулирует и разносит болезнетворные микроорганизмы, если рядом есть больной человек-источник. Аллергия . Кондиционер имеет свойство накапливать в себе пыль, которая распространяется с его включением и вызывает аллергические реакции. Также в устройство может попасть пыльца различных растений, что создаст проблемы аллергикам, возможно, даже уже после цветения.

. Кондиционер имеет свойство накапливать в себе пыль, которая распространяется с его включением и вызывает аллергические реакции. Также в устройство может попасть пыльца различных растений, что создаст проблемы аллергикам, возможно, даже уже после цветения. Сухость кожи . Некоторые люди обладают повышенной чувствительностью кожного покрова. Под влиянием кондиционера он нередко начинает сильно сохнуть и шелушиться, покрывается пятнами.

. Некоторые люди обладают повышенной чувствительностью кожного покрова. Под влиянием кондиционера он нередко начинает сильно сохнуть и шелушиться, покрывается пятнами. Синусит. При этом заболевании происходит воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа. В некоторых случаях синусит приводит к необходимости хирургического вмешательства.

Меры профилактики

Перед распространением возбудитель заболевания, которое может передаваться через кондиционированный воздух, должен туда попасть из внешней среды. Для предотвращения подобного сценария требуются профилактические меры.

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Врач Шарковская советует проводить регулярную чистку кондиционеров. Это нужно делать как минимум раз в год перед началом жаркого сезона. Опасным микроорганизмам существенно сложнее распространяться через чистое устройство.

Есть у данных аппаратов свои правила эксплуатации, которые не стоит нарушать.

«Кондиционером нужно пользоваться обязательно при окошке, которое открыто на микропроветривание, то есть должна быть обязательно циркуляция чистого свежего воздуха. И разница между температурой на улице и температурой в помещении должна быть не более 10-12 градусов. Тогда этот перепад температур не будет причиной заболеваний», — советует врач.

По словам эксперта, заметный рост заболеваемости некоторыми болезнями в летнее время происходит именно из-за пребывания пациентов в помещениях с неправильно работающими кондиционерами.