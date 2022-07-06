Дурное пророчество: как роли в кино подпортили репутацию президента Зеленского

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Главное представление актер устроил в кресле президента Украины.

Роль Владимира Зеленского в сериале «Слуга народа» могла бы стать идеальным пиар-ходом для его реальной работы в кресле президента Украины, если бы он хоть отдаленно напоминал своего персонажа, искренне ратующего за родину и соотечественников. По факту все наоборот. Так себе вышло пророчество из актерского портфолио. Его лидерство все чаще ассоциируют с дурной комедией и припоминают образ из другого кино — «Ржевский против Наполеона».

В этой картине Зеленский сыграл не реального предводителя, а букет приписываемых ему анекдотичных пороков — истерзанного комплексами человека, который хочет выглядеть блестяще, хотя сам нисколько не блещет. И для этого развязывает войну. Как пишет колумнист РЕН ТВ Дмитрий Чистилин, ссылаясь на мнение анонимного украинского журналиста, главу государства, как и его героя, нисколько не интересует народ. Все, что происходит в Незалежной — результат ублажения раздутого эго, «находящегося в маленьком, тщедушном теле».

«Чем не пророчество: война и только война спасла рейтинг Зеленского от краха, и подняла его на международный уровень. Его герой рядится в военную форму и изображает из себя мачо. Для Европы это „катит“, но для России — нет. Наполеон в исполнении комика серьезно комплексует и скисает», — отметил Чистилин.

По словам автора, президента Украины окружают люди, которые по его примеру лишь удовлетворяют собственные «страстишки в изощренной форме», и это опять же до боли напоминает историю героя в наполеоновской двууголке. Колумнист настаивает: именно так и выглядит в реальной жизни действующая киевская власть. Правда, уже совсем не смешно и даже не забавно, а скорее страшно.

В «Ржевском против Наполеона» Зеленский пытается странным образом добиться любви понравившейся дамы — заключает ее в тюрьме. Очень напоминает полностью ликвидированные в стране оппозиционные СМИ и преследования журналистов, политиков, любых несогласных. В комедийной ленте персонаж держится подальше от настоящих военных действий, он только раскручивает свое имя на их фоне. Важнее след в истории, а не воинская доблесть или праведная позиция.

«Реальный Зеленский постоянно красуется, сваливает исход войны на Запад, который мало помогает, не вылезает из телевизора и с первых полос газет. Общая история фильма — история фрика, который гонится за призрачной известностью и рейтингом, фрика, который произвел ложное впечатление на всех, кроме России», — пишет Чистилин.

В 2012 году авторы легковесной комедии будто бы видели, что ждет мир через десять лет. Угадали или напророчили — вопрос риторический, но праву неуемный. Сегодняшний Зеленский в стиле милитари, принимающий у себя голливудских звезд вроде Бена Стиллера и скромно опускающий глаза в ответ на фразу «Вы мой герой», его пламенные речи о жестоких «оккупантах», абсолютное молчание о людях Донбасса, которых расстреливали бойцы ВСУ долгих восемь лет, эдакая избирательность в кровавых вопросах и неубедительная игра на болевых точках — все это только подтверждает кое-какой талант актера при полном отсутствии таланта политика.

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