Кремль считает позицию Японии крайне недружественной
Фото: Сайт Президента РФ
Власти считают, что позиция отдельно взятой страны не означает ее принятие другими государствами.
Японская позиция по отношению к России крайне недружественная. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
По его словам, действия властей страны Восходящего Солнца явно не способствуют так называемому энергодиалогу и торгово-экономическим отношениям.
Японский премьер-министр Фумио Кисиды заявил, что ценовой предел на российское «черное золото» возможно установить на уровне половины от его нынешней стоимости. Также в планы входит создание механизма, ограничивающего покупку нефти из РФ по более высоким ценам.
Дмитрий Песков отмечал, что отдельно взятое заявление не означает его согласование с другими странами.
Россия начала спецоперацию на территории Украины в конце февраля. В ответ страны Запада и ЕС начали политику ограничительных мер. Пакет санкций коснулся, в том числе энергоносителей. В Еврокомиссии заявляли о своих планах по отказу от 90% нефти и газа к концу текущего года.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что решение России по «Сахалину-2» развяжет борьбу за газ.