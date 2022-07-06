Кремль считает позицию Японии крайне недружественной

Фото: Сайт Президента РФ

Власти считают, что позиция отдельно взятой страны не означает ее принятие другими государствами.

Японская позиция по отношению к России крайне недружественная. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

По его словам, действия властей страны Восходящего Солнца явно не способствуют так называемому энергодиалогу и торгово-экономическим отношениям.

Японский премьер-министр Фумио Кисиды заявил, что ценовой предел на российское «черное золото» возможно установить на уровне половины от его нынешней стоимости. Также в планы входит создание механизма, ограничивающего покупку нефти из РФ по более высоким ценам.

Дмитрий Песков отмечал, что отдельно взятое заявление не означает его согласование с другими странами.

Россия начала спецоперацию на территории Украины в конце февраля. В ответ страны Запада и ЕС начали политику ограничительных мер. Пакет санкций коснулся, в том числе энергоносителей. В Еврокомиссии заявляли о своих планах по отказу от 90% нефти и газа к концу текущего года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что решение России по «Сахалину-2» развяжет борьбу за газ.