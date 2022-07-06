«Предвестник страшных бед»: таролог предупредила об опасности нашествия слизней

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Эксперт в области эзотерики Марианна Абравитова считает, что люди живут в непростое время. Но чем все разрешится?

Недавно территории Москвы и Санкт-Петербурга заполонило огромное количество слизней, пожирающих все на своем пути. Как рассказала таролог Марианна Абравитова в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru, нашествие вредителей может быть знаком, предвещающим кошмарные события для местных жителей.

Эксперт по эзотерике объяснила, что любой наплыв мерзких созданий сулит для человечества череду несчастий. Однако, подчеркнула Абравитова, это касается только жителей того региона, где появились существа.

«Это предвестник страшных бед. Но это всегда локально. Накрывается некий купол: большое количество людей попадает под эту темную энергию и их судьбы начинают искажаться, ломаться. Мы ожидаем какие-то крайне неприятные события, в большей степени фундаментальные, трагические, связанные со здоровьем», — рассказала Марианна Абравитова.

Кроме того, таролог привела пример нашествия крыс в Европе, которое привело к эпидемии чумы и смерти миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, прибытия каких опасных существ следует опасаться в ближайшем будущем.