Кремль не подтвердил слухи о планах Казахстана по присоединению к санкциям

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Москва и Нур-Султан принимают совместные усилия в борьбе с вызовами из-за рубежа.

Решений по поддержке санкций против России не принималось Казахстаном. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких решений не принималось пока. Напротив, декларируется абсолютное намерение дальше расширять наше взаимодействие», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что страны планируют вместе принимать зарубежные вызовы, а также сводить к минимуму последствия действий со стороны недружественных стран. По его словам, Казахстан и Россия постоянно контактируют между собой.

«Безусловно», — категорично отрезал Песков на вопрос журналистов остается ли Казахстан дружественной страной.

Антироссийские санкции приняты странами Запада и ЕС на фоне спецоперации в соседнем государстве. За рубежом планируют отказаться от российских энергоносителей. В частности, речь идет о нефти и газе. Под давлением западных стран российский рынок покинул ряд иностранных компаний. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия сможет справиться с теми проблемами в экономике, которые ей создают.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Дмитрия Пескова по поводу плана Минобороны на случай расширения НАТО.