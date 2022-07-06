Представитель МИД Китая опроверг слухи об отказе их лидера посетить Россию

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Отношения между Россией и Китаем стремительно развиваются и улучшаются.

Россия и Китай продолжают поддерживать дружеские отношения. Главы государств сначала пандемии способствуют поддержанию тесных контактов, обе страны продолжат развивать обмены на всех уровнях и отношениях всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«С начала пандемии COVID-19 главы государств и высокопоставленные официальные лица Китая и России поддерживали тесные контакты с помощью различных средств и осуществляли своевременную и эффективную коммуникацию по двусторонним отношениям и сотрудничеству в различных областях», — сказал китайский дипломат.

Тем самым Лицзянь опроверг все слухи о том, что президент Китая отказался от предложения Владимира Путина встретиться.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также указал на недостоверность информации об отказе лидера КНР посетить Россию. Причиной для временного переноса встречи является вспышка коронавируса в Пекине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 15 июня состоялся телефонный разговор между главами Китая и России. Тогда лидеры государств обсудили стремительно развивающиеся отношения между странами, которые продолжают улучшаться и укрепляться.