В России хотят законодательно уничтожить «резиновые квартиры»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Предложенный проект закона должен решить сразу две проблемы, которые существуют в российском обществе.

В Госдуме хотят окончательно решить проблему так называемых резиновых квартир, когда в одном помещении прописывают десятки или даже сотни человек.

В комитете по строительству и ЖКХ подготовили законопроект, который вводит норму площади для регистрации: не меньше шести квадратных метров на человека. Правда, на родственников собственника это правило распространяться не будет.

Депутаты поясняют, что «резиновые квартиры», помимо незаконной миграции, используются и для хищения бюджетных средств — через незаконное получение пособий на зарегистрированных там жильцов. Но пробелы в законодательстве до сих пор не позволяли решить этот вопрос.