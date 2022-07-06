Страховщики стали чаще навязывать покупателям ОСАГО допзащиту

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov / Global Look Press; 5-tv.ru

Такую тенденцию эксперты связывают с ростом убыточности обязательного страхования автомобилистов.

Покупателям ОСАГО стали чаще навязывать дополнительные услуги. Как выяснили «Известия», клиентам настойчиво предлагают оформить целый пакет страховок, например, от несчастного случая или болезни. С подобным сервисом сталкивается примерно 25 процентов водителей.

Обычно ненужную услугу пытаются навязать при личном обращении. Однако есть подобные случаи и в онлайне. При оформлении полиса на сайте метка о согласии на дополнительные услуги может стоять по умолчанию. И если ее снять, операция прерывается.

Такую тенденцию эксперты связывают с ростом убыточности ОСАГО. Однако, как говорят юристы, попытки компенсировать потери таким способом противоречат закону.