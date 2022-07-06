Высокоточными ракетами уничтожены в ДНР две американские установки HIMARS

Фото, видео: Министерство обороны РФ

Под удар ВС РФ попали также расположенные рядом с ними два склада с боеприпасами.

Две американские установки залпового огня HIMARS были уничтожены ударом высокоточного оружия ВС РФ. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Располагались установки в селе Малотарановка Донецкой народной республики (ДНР). Вместе с ними были уничтожены два склада боеприпасов к ним.

Кроме того, за последние сутки ликвидированы до сотни украинских националистов и четыре единицы военной техники в Харькове. Там временно дислоцировалась 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады.

А под Николаевым уничтожены ЗРК С-300 и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников.