В Москве простились с народным артистом РФ Сергеем Сосновским

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Знаменитого актера театра и кино проводили в последний путь под аплодисменты.

В столице состоялось прощание с народным артистом России Сергеем Сосновским. Церемония была организована в МХТ имени Чехова. Среди присутствующих находились семья, коллеги по цеху и поклонники. В память о почившем на экране транслировались кадры из его жизни и творчества. В конце актера проводили под бурные аплодисменты.

Сергей Сосновский скончался 3 июля на 68-м году жизни после тяжелого заболевания. Актер театра и кино известен зрителям по театральным постановкам: «Чайка», «Что делать», «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия» и другим.

Что касается кинематографа, Сосновского можно увидеть в сериале «Восьмидесятые», «Солдаты», а также в фильме «Охота на пиранью».

Актер является лауреатом ряда премий. Имеются награды за «За способность открывать новые возможности актерского искусства в познании причудливых извивов человеческой психики», «За лучший актерский ансамбль», «За лучшую мужскую роль» и прочие.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти Сергея Сосновского.