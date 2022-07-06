Откуда не ждали: за наследство Градского готовы биться новые родственники

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Каким образом притязания на имущество и творческое наследие артиста выдвинула его экс-супруга? За что обижена на умершего двоюродная сестра?

Со дня смерти народного артиста РФ Александра Градского прошло более полугода. В течение этого времени его наследники должны были вступить в свои права, однако споры продолжаются и по сей день — ведь голос подают все новые претенденты.

Откуда вы?

Первоначально состояние предполагалось поделить между четырьмя детьми и вдовой певца Мариной Коташенко. Она подарила Градскому двоих сыновей — Александра и Ивана. Другие двое наследников — Даниил и Мария, являются детьми третьей жены артиста Ольги Градской.

Однако сложно было предположить, что сама экс-супруга и мать старших детей Градского потребует включить ее в долю и вспомнит о совместно нажитом имуществе, не разделенном во время развода. Кроме того, к войне за наследство подключилась еще одна фигура — двоюродная сестра мэтра Наталья Градская, которая жаждет восстановить справедливость после семейной драмы.

После смерти певца его старшие дети попытались прийти к соглашению с Коташенко, разделив наследство не по долям, а по составляющим. Они предложили уступить вдове большую часть недвижимости, а взамен претендовали на творческое наследие отца: дневники и авторские права. Однако женщина посчитала, что такое распределение противоречит интересам ее несовершеннолетних детей и потребовала поделить наследство на равные доли.

Именно тогда козырную карту разыграла Ольга Градская. Буквально за несколько дней до истечения шести месяцев она подала иск, в котором потребовала включить ее в долю и передать ей права как на материальное имущество, которое артист приобрел в браке с ней, так и на творческое наследие в виде семейных фотографий, нот и писем, появившихся в период совместной жизни.

Более того, Градская с детьми потребовала поставить Коташенко шах и мат — вовсе исключить ее из числа наследников. Тогда вдова лишится всей доли в имуществе, в том числе, потеряет права на загородный дом, который музыкант построил для своей последней жены.

Нужны деньги

Это может сработать в том случае, если суд признает брак, оформленный за несколько недель до смерти музыканта, недействительным. Все 17 лет совместной жизни Градский не хотел скреплять отношения брачными узами. Супругой исполнителя Коташенко стала лишь за несколько недель до его смерти, причем церемония была тайной. Недоброжелатели Марины уже предположили, что статус законной жены она получила не по искреннему желанию Градского. Ведь любящая супруга не была рядом в последние дни его жизни и не ухаживала за ним.

В ответ на претензии Коташенко напомнила, что и Градская не отличалась преданностью экс-супругу и оставила его ради другого мужчины. Помимо того, исполнитель много лет помогал бывшей жене и детям, фактически обеспечивая их всем необходимым.

Но пока избранницы и дети Градского спорили за наследственные права, в борьбу вступила двоюродная сестра. Притязания коснулись квартиры в Москве и дома в Подмосковье, которые ранее принадлежали ее отцу Борису Градскому, дяде Александра Борисовича.

На момент смерти отца Наталья проживала во Франции. О кончине отца она узнала лишь несколько месяцев спустя, а затем ее ждал еще один неприятный сюрприз — со слов Александра Градского, наследства она была лишена по решению тяжелобольного за три дня до его кончины. Имущество отошло двоюродному брату. Наталья в версию о волеизъявлении отца поверить не могла. Она убеждена, что Александр Градский шантажом заставил умирающего подписать документы о передаче имущества. Теперь женщина хочет отсудить потерянное.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошел первый день судебных разбирательств по вопросу разделения наследства Градского.