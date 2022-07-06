ФСБ РФ раскрыла покушение на начальника УСИН по Херсонской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; ЦОС ФСБ РФ

Двое подозреваемых дали признательные показания и раскрыли своего заказчика.

Двое подозреваемых в покушении на начальника Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева были задержаны сотрудниками ФСБ России и признались в содеянном. Исполнителями заказного преступления оказались жители Херсона Андрей Сереженько и Олег Пронько. Они рассказали, кто нанял их на «работу».

Как сообщил корреспондент «Известий» Иван Литомин, задержанные действовали по указанию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Инцидент произошел на месте парковки личной машины чиновника. Руководитель силового ведомства получил ранение и был госпитализирован. Травмы оказались неопасными для жизни, на данный момент пострадавшему ничто не угрожает.

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Подозреваемые в покушении использовали самодельное взрывное устройство. Об этом прежде докладывал глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Дальнейшие детали расследования, а также мера пресечения признавшимся жителям Херсона не раскрываются.

22 мая еще одно покушение было совершено на жизнь мэра Энергодара в Запорожской области Андрея Шевчика — он вошел в подъезд своего дома, после чего произошел взрыв. Ранения получили глава города и двое его охранников. Бомбу злоумышленники заложили в электрическом щитке. Перед происшествием Шевчику не раз поступали угрозы в связи с его пророссийской позицией.

Ранее 5-tv.ru выяснял, кому было выгодно убийство чиновника военно-гражданской администрации Херсона Дмитрия Савлученко. Автомобиль директора управления по молодежной политике взорвался, стоило ему тронуться с места.