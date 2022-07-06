Тело мужчины с мишенью на спине выловили из Москвы-реки

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Останки неизвестного пробыли в воде около двух недель. Детали случившегося уточняются.

Вчера, 5 июля, спасатели достали из Москвы-реки тело мужчины. Ужасную находку обнаружил дежурный спасательной станции при патрулировании акватории в районе Хорошево-Мневники.

Как стало известно 5-tv.ru, найденное тело принадлежит человеку 30-35 лет, среднего роста, с нормальным телосложением и темными короткими волосами. Одет покойный был просто: светло-коричневый свитер, брюки, черные ботинки. Однако при осмотре специалистами были обнаружены две крайне необычные детали. На спине трупа была татуировка в виде мишени, а с запястья свисала больничная бирка с фамилией.

Неизвестно, каким образом мужчина оказался в воде. На его лице, преимущественно на носу и лбу, обнаружены ссадины. По предварительной информации, труп пробыл в воде около двух недель. Тело отправлено на вскрытие в судебный морг. По факту случишегося проводится проверка.

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